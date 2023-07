Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft zijn omzet in het tweede kwartaal met 7 procent op jaarbasis zien stijgen tot 74,6 miljard dollar. Dat was onder meer te danken aan meer inkomsten uit Google-advertenties, maar ook door de opbrengsten uit clouddiensten. Onder de streep bleef een winst van ruim 18,3 miljard dollar over, tegen 16 miljard dollar vorig jaar.