Eindhoven past oorlogsmonument aan, namen NSB’ers en SS’ers eraf

De gemeente Eindhoven past het oorlogsmonument in de stad aan, nadat uit onderzoek was gebleken dat niet alle namen die op het monument staan daar thuishoren. Zo staan op het gedenkteken ook de namen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog lid waren van de NSB, de SS of die in het Duitse leger in dienst waren gegaan. Het Eindhovense college van burgemeester en wethouders schrijft aan de gemeenteraad dat die namen van het herdenkingsmonument worden verwijderd.