LVMH, het moederbedrijf achter luxemerken als Louis Vuitton, Christian Dior en Givenchy, heeft flink meer winst geboekt in de eerste helft van dit jaar. Onder de streep bleef bijna 8,5 miljard euro over, 30 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. De stijging komt mede door de goede resultaten in Europa en Azië; in de Verenigde Staten nam de vraag naar de luxe-artikelen van LVMH juist af.