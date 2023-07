Spotify ziet vooral aantal niet-betalende gebruikers groeien

Muziekstreamingdienst Spotify had in het tweede kwartaal van dit jaar ruim een kwart meer gebruikers dan een jaar eerder. In totaal ging het om 551 miljoen mensen die maandelijks van de dienst gebruikmaken tegen 515 miljoen eind maart. Van die gebruikers betaalt zo’n 40 procent voor een Premium-abonnement, maar de groei daarvan bleef wel wat achter bij de totale groei. De toename van het aantal mensen dat de dienst gratis gebruikt, en dus advertenties hoort, was sterker.