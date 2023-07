De A12 tussen Ede en Oosterbeek is weer open, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg in de richting van Arnhem was dinsdagmiddag urenlang dicht na een ernstig ongeluk, waarbij iemand om het leven is gekomen. Bij het ongeval, dat rond 12.10 uur gebeurde, waren een auto en een vrachtwagen betrokken.