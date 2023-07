Het vliegveld van Palermo op Sicilië is heropend. Dinsdagochtend werd het vliegveld gesloten wegens de bosbranden in de omgeving van de luchthaven. De branden op Sicilië hebben maandag de heuvels rond de hoofdstad Palermo bereikt. Volgens de lokale autoriteiten is een vrouw door de branden om het leven gekomen. In het noorden van Italië stormt het juist. Daarbij zijn twee doden gevallen.