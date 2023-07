Nederlandse reizigers uit Rhodos: de rook kwam steeds dichterbij

Opnieuw is maandag een vliegtuig aangekomen op Schiphol met vakantiegangers uit het door bosbranden getroffen Griekse eiland Rhodos. Hoewel Rob en Evelien van Amersfoort en hun twee kinderen uit Rosmalen niet in een gevaarlijk gebied verbleven, komen ze een dag eerder terug dan gepland. „Er ontstonden steeds meer kleine brandjes om ons heen”, vertelt Evelien. „De stroom viel ook uit en ’s nachts hoorden we de brandweer en helikopters. Dan lig je niet heel lekker”, vult haar man aan.