VNG: burgemeesters in de knel bij opvang derdelanders

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich grote zorgen over de groep zogeheten derdelanders voor wie de opvangregeling begin september eindigt. Het gaat om buitenlanders die in Oekraïne verbleven ten tijde van de Russische inval, zijn gevlucht voor de oorlog en in Nederland worden opgevangen. In een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) waarschuwt de VNG dat burgemeesters in de knel komen en dat mensen mogelijk op straat belanden.