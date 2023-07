Adyen aan kop in lagere AEX, Philips onderaan na resultaten

Betaalbedrijf Adyen was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak met een winst van dik 2 procent. Philips stond onderaan. Het zorgtechnologiebedrijf schroefde zijn omzetverwachting voor het hele jaar op dankzij sterke kwartaalresultaten. Ook zei topman Roy Jakobs tevreden te zijn met de gang van zaken. Beleggers maakten zich echter zorgen over de nieuwe orders, die voor het vierde kwartaal op rij een afname lieten zien. Het aandeel werd ruim 4 procent lager gezet.