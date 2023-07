Geen medische hulpvragen van Nederlanders in Griekenland

Nederlanders in het door bosbranden getroffen Griekenland hebben zich nog niet bij alarmcentrales gemeld met medische hulpvragen. SOS International, dat dit jaar de eventuele hulpverlening aan Nederlanders in het buitenland coördineert, laat weten dat er nog geen enkele „melding van medische aard” is binnengekomen. Wel hebben zich bij de alarmcentrales van SOS International, de ANWB en Eurocross Nederlanders gemeld met vragen over bijvoorbeeld hun verzekering of een geannuleerde vlucht.