In een woning in het Brabantse Schijndel is zaterdag rond 19.30 uur het lichaam van een overleden man (35) gevonden. In het huis aan de Tiboschlaan heeft brand gewoed, laat een woordvoerster van de politie weten. Het slachtoffer is de bewoner van het huis. Hoe hij is omgekomen, is nog onduidelijk.