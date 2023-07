De binnenlandminister van de Duitse deelstaat Brandenburg, Michael Stübgen, heeft beklemtoond dat de enorme zoekoperatie naar een loslopende leeuwin aan de zuidwestrand van Berlijn en in drie aangrenzende gemeenten in Brandburg gerechtvaardigd was. „De veiligheid van de bevolking is de hoogste prioriteit. En met de eerste aanwijzingen konden we niet uitsluiten dat we met een roofdier te maken hadden.”