Nieuwe pensioenstelsel helpt niet iedereen aan goed pensioen

Na jaren van voorbereiding, onderhandeling en discussie is de Wet Toekomst Pensioenen goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Net op tijd, slechts enkele weken voor de val van het kabinet. Door deze pensioenhervorming veranderen de spelregels voor het pensioen dat werknemers opbouwen. Maar dit zorgt er nog niet voor dat iedere werknemer ook daadwerkelijk een goed pensioen opbouwt. Wie vallen er tussen wal en schip en wat is er nodig om daar verandering in te brengen?