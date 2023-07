De Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer wil een fabriek bouwen in de buurt van São Paulo voor de productie van vliegende elektrische taxi’s. Daarvoor gaat het bedrijf samenwerken met dochteronderneming Eve Air Mobility. Het is de bedoeling dat de zogeheten eVTOL-taxi’s al in 2026 rondvliegen.