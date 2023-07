Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is erg tevreden over het verloop van de 105e Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten in zijn stad. Volgens hem is alles rustig en veilig verlopen. „Iedereen heeft volop plezier gehad, er was een superstemming”, zei hij vrijdag voor de camera van Omroep Gelderland.