Stichting AAP wacht onderzoek naar wild dier bij Berlijn af

Stichting AAP wacht de uitslag af van het onderzoek naar het wilde dier dat los zou lopen bij Berlijn. Eerst werd gedacht dat het een leeuwin was, maar na herevaluatie blijkt dat het waarschijnlijk om een wild zwijn gaat. Daarom is de zoektocht grotendeels gestaakt. Sinds donderdag werd er gezocht naar het roofdier, dat in Kleinmachnow in de deelstaat Brandenburg zou zijn gesignaleerd. AAP wacht op de uitkomst van het onderzoek naar de gevonden uitwerpselen van het dier voordat de stichting een conclusie trekt. Eerder bood AAP aan het dier op te vangen.