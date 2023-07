Onderzoek bewijst: witte kleding dragen is niet koeler bij warmte

De algemene veronderstelling dat het dragen van witte of lichte kleding koeler is bij warmte, blijkt niet waar. Het maakt niet uit of iemand witte of zwarte kleding draagt. Dat bewijst een onderzoek dat hoogleraar inspanningsfysiologie Maria Hopman met een team wetenschappers heeft gedaan tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Het onderzoeksteam liet een gemiddelde groep mannelijke en vrouwelijke lopers afwisselend in een wit of een zwart T-shirt lopen.