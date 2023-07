Havenbaas: Nederland met gas ‘veel beter’ voorbereid op winter

Nederland is wat betreft gasimport „veel beter” voorbereid op de winter dan vorig jaar, maar gas zou zomaar toch nog behoorlijk duurder kunnen worden. „Het ziet er wat beter uit, dat betekent geen garantie dat we zonder pieken in de gasprijs de winter doorkomen”, stelt interim-baas Boudewijn Siemons van de Rotterdamse haven. Wel noemt hij het „een geruststellende gedachte” dat er inmiddels een goed energiesysteem is opgebouwd als alternatief voor aardgas uit Rusland, dat voorheen per pijpleiding naar Europa kwam.