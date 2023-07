Het Openbaar Ministerie krijgt geen toegang tot het ggz-dossier van de voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere sterfgevallen. De rechtbank Noord-Nederland in Assen oordeelt dat er voldoende andere informatie beschikbaar is en dat zo’n dossier alleen in echt uitzonderlijke situaties gedeeld mag worden.