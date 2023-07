Handhavers van waterschap De Dommel in Noord-Brabant hebben bij een controle twaalf mensen betrapt die zonder vergunning grondwater oppompten om te sproeien. Eén geval is nog in onderzoek. Ook hielden elf mensen zich niet aan het zogeheten urenverbod, dat voorschrijft dat er overdag geen grasland besproeid mag worden. Het schap spreekt donderdag van veel overtredingen.