ASMI, Besi en ASML zakken in rode AEX na cijfers TSMC

De Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML kregen donderdag rake klappen op de Amsterdamse beurs. Een flinke winstdaling van de Taiwanese chipproducent TSMC, een belangrijke klant van de chipmachines van ASML, zorgde voor verkoopdruk in de sector. Het was voor het eerst in vier jaar dat TSMC de winst zag dalen. Doordat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica is er ook minder vraag naar chips. Het bedrijf verlaagde dan ook de omzetverwachting voor het hele jaar.