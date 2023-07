Netbeheerders mogen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voortaan maximaal een jaar de tijd nemen om elektriciteitsaansluitingen in wijken te verzwaren bij een overbelast elektriciteitsnet in plaats van twaalf weken. Maar volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) is deze termijn onnodig lang. De belangenbehartiger gaat daarom in beroep tegen het besluit van de ACM.