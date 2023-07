Chinese president ontvangt Amerikaanse oud-minister Kissinger

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger is op 100-jarige leeftijd naar China gegaan en is er onder anderen door president Xi Jinping ontvangen. Volgens de media hebben de twee elkaar gesproken in het ‘staatsgasthuis’ Diaoyutai in Beijing, Eerder sprak Kissinger tijdens zijn bezoek andere hoogwaardigheidsbekleders. Kissinger wordt in China als ‘een oude vriend’ gezien en is na zijn ministerschap meerdere malen in het land geweest.