In Balkanlanden zijn doden gevallen door een zeer hevig onweer tijdens de zomerhitte. In de Kroatische hoofdstad Zagreb kwamen twee mensen om het leven, een 50-jarige voetganger en een 48-jarige automobilist. Zeker acht andere mensen raakten gewond, voornamelijk aan het hoofd. In buurland Slovenië werd een vrouw gedood door een vallende tak en minstens één persoon is gewond, zeiden de autoriteiten.