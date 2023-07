Politiebonden zijn bang dat de veiligheid in Nederland in het geding komt als agenten verplicht worden ingezet bij aanmeldcentra voor asielzoekers in Ter Apel en Budel. Dat zeggen voorzitters Jan Struijk van de Nederlandse Politiebond (NPB) en Xander Simonis van de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV) woensdag in een reactie op het bericht van De Telegraaf.