Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij de veroordeling tot 6,5 jaar cel van ‘Balie-Syriër’ Aziz A. en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het OM had 22,5 jaar cel geëist. Een woordvoerder laat weten dat het arrest wordt bestudeerd „om te bekijken of het doorzetten van cassatie daadwerkelijk als zinvol wordt ingeschat”.