De Amsterdamse tak van BIJ1 wil doorgaan, ondanks dat twee BIJ1-raadsleden maandag bekendmaakten dat ze zich per direct hebben afgesplitst van hun partij. In een statement op Instagram roept de partij haar leden op om „samen sterk te staan en onze missie voort te zetten”. „Samen kunnen we blijven bouwen aan een sociaal en inclusief Amsterdam.”