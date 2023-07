Jumbo gaat ervan uit dat de piek van prijsstijgingen achter de rug is, maar de supermarktketen houdt nog wel rekening met aanhoudende kostenstijgingen door onder meer hogere lonen en huren. „Gelukkig begint de situatie met buitensporige prijsverhogingen nu iets te bedaren, maar het zal nog wat tijd vergen voordat we van normalisering kunnen spreken”, zegt topman Ton van Veen in een toelichting op de halfjaarcijfers.