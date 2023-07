Chipmachinefabrikant ASML heeft de orders in het tweede kwartaal zien toenemen, en dat is een teken dat het de goede kant op gaat met de vraag naar zijn apparatuur om chips te maken. Het Veldhovense bedrijf verhoogde daarbij ook zijn verwachtingen voor het hele jaar, ondanks dat er tegelijk ook nog veel onzekerheid in de markt is.