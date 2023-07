Amerikaanse banken zijn dinsdag bij de winnaars geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers toonden zich tevreden met de kwartaalresultaten die enkele grote financiële dienstverleners op Wall Street presenteerden. Daarmee lijken de zorgen over een aantal faillissementen van middelgrote banken in de Verenigde Staten eerder dit jaar enigszins naar de achtergrond te verschuiven.