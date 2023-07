Duizenden Israëliërs zijn de straat opgegaan en hebben overal in het land stations en snelwegen geblokkeerd uit protest tegen een wet die de onafhankelijke rechtspraak beperkt. Ook de beurs in Tel Aviv was kort doelwit van demonstranten. De betogers zien de plannen van de uiterst rechtse en streng religieuze regering van Benjamin Netanyahu als een bedreiging voor de democratie.