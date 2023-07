De afspraken over de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning moeten nog eens onder de loep worden genomen. Daarvoor pleit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in een uitvoeringsrapport dat dinsdag tegelijk met het jaarverslag is gepubliceerd. De opvangorganisatie stelt voor de verantwoordelijkheid voor het verblijf van statushouders al in een eerder stadium bij gemeenten neer te leggen.