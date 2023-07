De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger is op 100-jarige leeftijd naar China gegaan en heeft er met de Chinese minister van Defensie Li Shangfu gesproken. Het is zijn eerste bezoek aan de Volksrepubliek in vier jaar tijd. De Chinese ambassadeur in Washington, Xie Feng, heeft in mei nog Kissinger ontmoet ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag.