De rechtbank in Den Bosch heeft Alex S. dinsdag veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, voor onder meer het leveren van het dodelijke middel X. In ieder geval tien van de mensen aan wie hij het leverde, gingen vervolgens over tot zelfdoding. S. zou het middel naar zeker 1600 mensen hebben gestuurd.