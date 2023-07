Omwonenden azc Albergen gaan protesteren tijdens raadsvergadering

Omwonenden van het voormalig hotel in het Twentse Albergen, waar een asielzoekerscentrum moet komen, gaan dinsdagavond protesteren tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tubbergen. Hennie de Haan, die spreekt namens een groep inwoners van Albergen, bevestigt berichtgeving hierover van RTV Oost. De raad heeft dinsdagavond de laatste vergadering voor de zomer. De omwonenden grijpen die aan om de raadsleden een boodschap mee te geven „waar ze in hun vakantie over na kunnen denken”.