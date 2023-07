ASML toont herstel in lagere AEX, Prosus onderaan

ASML toonde dinsdag wat herstel in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De chipmachinemaker klom 1 procent en was daarmee koploper bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Een dag eerder zakte ASML nog bijna 3 procent door berichten dat de exportbeperkingen voor de machines van het bedrijf naar China mogelijk nog strenger worden. Techinvesteerder Prosus kampte met flinke koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en stond met een min van 3 procent onderaan in de AEX.