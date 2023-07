Mensen die zich nu bij een Spoedeisende Hulp (SEH) melden, zijn in de ogen van demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vaak beter af bij een apotheker, huisarts, fysiotherapeut of psycholoog. In een interview met het AD zegt Kuipers dat de samenleving zich dan ook niet blind moet staren op een ziekenhuis en een spoedpost „op elke hoek” van de straat.