Hoofdredactie Nieuwsuur betreurt fouten in uitzending over Kaag

De hoofdredactie van Nieuwsuur betreurt dat in de uitzending over het vertrek van D66-leider Sigrid Kaag fouten zijn geslopen. „Vast staat dat we onze conclusies zoals we die in de uitzending hebben gemeld onvoldoende of niet kunnen onderbouwen”, stelt de hoofdredactie van het actualiteitenprogramma in een tweede toelichting op de betreffende aflevering. Vrijdag liet de hoofdredactie in een eerste verklaring al weten dat in de uitzending over Kaag niet voor de juiste vorm was gekozen.