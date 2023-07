BIJ1 verdwijnt uit Amsterdamse raad door vertrek twee raadsleden

De Amsterdamse raadsleden Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi van BIJ1 splitsen zich per direct af van hun partij. Dat bevestigt Veldhuyzen na berichtgeving door NRC. De twee politici zijn van plan om na het zomerreces als onafhankelijke raadsleden verder te gaan. „Dat doen we samen in een nieuwe fractie, maar de naam van onze lijst wordt pas begin september bekendgemaakt”, aldus Veldhuyzen. Dat betekent dat BIJ1, dat twee zetels had in de Amsterdamse raad, daarin na de zomer niet meer vertegenwoordigd zal zijn.