Allianz Trade: bedrijven verder in het nauw door renteverhogingen

De renteverhogingen van centrale banken, om daarmee de inflatie te beteugelen, vergroten de kwetsbaarheid van bedrijven. Ze komen namelijk bovenop de gestegen kosten voor zaken als personeel en energie. Onder meer de retailsector heeft daar last van. „Alleen al in het eerste kwartaal gingen in Europa in deze sector elf retailers met een jaaromzet hoger dan 50 miljoen euro kopje onder”, stelt Johan Geeroms, risicodirecteur Benelux bij kredietverzekeraar Allianz Trade.