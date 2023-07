Een 45-jarige man uit Rotterdam heeft maandag 20 maanden cel, met aftrek van voorarrest, gekregen van de rechtbank voor het van de trap duwen van zijn 32-jarige vriendin in juli 2021, die hierdoor overleed. Dit gebeurde in hun woning aan de Lepelaarsingel in de Rotterdamse wijk Charlois. „In plaats van haar te beschermen, heeft hij haar in gevaar gebracht”, zei de rechtbank in Rotterdam.