De Libische grenswacht heeft tientallen migranten gered in een woestijngebied aan de grens met Tunesië. Volgens de grenswacht hadden de Tunesische autoriteiten de migranten daar zonder eten, drinken of beschutting achtergelaten. De migranten waren zichtbaar vermoeid en dorstig, zaten of lagen op het zand en schuilden onder struiken bij temperaturen van meer dan 40 graden.