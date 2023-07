In de zeventiende eeuw reisden Spaanse- en Portugese Joden via Amsterdam naar Curaçao. Een eeuw later waren ze, met zo’n tweeduizend personen, de grootste Joodse gemeenschap in de Nieuwe Wereld. De Mongui Maduro Library beheert het erfgoed van deze boeiende gemeenschap. „Wat we hier hebben verzameld, verdient bredere bekendheid”, zegt manager Lianne Leonora.”