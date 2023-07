Nederland gaf 10 jaar onterecht OM-strafbeschikkingen aan EU door

Nederland heeft tien jaar lang ten onrechte zeker 22.000 strafbeschikkingen verstrekt aan andere Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Lidstaten mogen elkaar informatie geven over onderdanen of vreemdelingen die misdrijven hebben gepleegd en naar een ander land verhuizen. Nederland had zich echter moeten beperken tot het delen van strafrechtelijke veroordelingen, schrijft demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een Kamerbrief.