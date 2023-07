De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba is teleurgesteld dat er nog geen „quantumsprong” gezet is in het NAVO-lidmaatschap van zijn land. „We zijn een psychologische grens over gegaan en ik zie dat Oekraïne in feite beschouwd wordt als een NAVO-lid”, zo zei hij in een televisie-interview. Toch denkt hij dat lidmaatschap „veel sneller dan het nu voor ons lijkt” aanstaande zal zijn.