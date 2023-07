De Autoriteit Consument & Markt heeft brancheorganisaties in de zorg tot de orde geroepen over wat wel en niet mag rond contractonderhandelingen tussen zorgaanbieders en inkopers, zoals verzekeraars. De toezichthouder kreeg namelijk signalen dat sommige verenigingen de regels voor vrije concurrentie overtraden. Met een nieuwe leidraad wil de ACM nu duidelijkheid scheppen over grenzen aan samenwerking in de zorg.