De gemeenteraad van Heemstede (Noord-Holland) heeft ingestemd met de aankoop van een pand als opvanglocatie voor alleenstaande jonge vluchtelingen. Volgend jaar komen daar zestien alleenstaande jonge vluchtelingen in, en in 2025 mogelijk nog eens vier. Het oorspronkelijke voorstel ging uit van maximaal 25 jongeren in 2024.