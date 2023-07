Resultaten grote Amerikaanse banken centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken. Zo openen JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo later op de dag de boeken. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street echt afgetrapt. Beleggers zijn vooral benieuwd of de grote kredietverstrekkers van de Verenigde Staten signalen zien van een mogelijke recessie in de grootste economie ter wereld. De banken profiteren van de hogere rentes, maar de hogere leenkosten remmen ook de economie af.