Kamerlid Nicki Pouw-Verweij van JA21 stelt zich niet kandidaat bij de volgende verkiezingen. Dat laat ze weten op Twitter. „Wat betreft de reden: het is bekend dat ik het organisatorisch en inhoudelijk niet altijd eens ben geweest met de wijze en tempo van de uitbouw van de partij”, zegt ze in een bericht aan de leden dat in handen is van het ANP.