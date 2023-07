Naw Paw Ler Wah (36) groeide op in Dee Maw HSO in Myanmar. Ze vluchtte de jungle in toen het regeringsleger losging in haar woonplaats. Een keer mocht ze heel even terug naar huis om spullen te pakken. Tot haar verbazing mankeerden haar huisdieren niets. Ze bleken zich in leven te hebben gehouden met het eten van omgekomen mensen. Sinds drie weken woont ze in Utrecht.